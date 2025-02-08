Almanya'da Siyasi Tansiyon Yükseliyor

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA)- Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesi, siyasi tansiyon yükseliyor. Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Nürnberg'de düzenlenen kurultayda SPD, Yeşiller ve aşırı sağ popülist parti olan Almanya için Alternatif Parti'yi (AfD) sert sözlerle eleştirerek, "AfD'nin oylarının artmasını ve önünü biz keseriz" dedi.

CSU lideri Söder, Başbakan Olaf Scholz'un liderliğinde SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetini Almanya'yı "çıkmaza sürüklemekle" suçladı. Söder, Yeşiller'in ekonomi politikalarını eleştirerek, "Yeşiller'in Başbakan adayı Robert Habeck'in ekonomiden hiç haberi yok. Böyle biri Almanya Başbakanı olmamalı" dedi.

Rusya'nın enerji kaynaklarını kapatmasına rağmen Yeşiller'in ısrarıyla Almanya'daki son üç nükleer santralin kapatıldığını hatırlatan Söder, "Böyle bir partiyle ortaklık kurulmaz, Yeşiller'in yeri muhalefettir" ifadelerini kullandı. Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişine dikkati çeken Söder, Almanya'da sağ popülist AfD'nin güçlenmesini engelleyebilecek tek partinin CDU/CSU olduğunu ifade ederek, "AfD'ye karşı en büyük duvar biziz. Bu partinin önünü ancak biz kesebiliriz" diye konuştu.

"Suçlu göçmenleri ülkelerine göndermede kararlıyız"

Göç politikalarını da eleştiren Markus Söder, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun Almanya'ya düzensiz göçü engellemek, yasa dışı girişleri sınır kapılarından geri çevirmek ve sınır dışı edilme kararı olan suçluları ülkelerine gönderme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Scholz, hükümetinin yürürlüğe koyduğu çifte vatandaşlığı da içeren Modern Vatandaşlık Yasası'nı eleştiren Söder, suç işleyen Afgan ve Suriyeli sığınmacıların da sınır dışı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dobrindt: "Almanya'yı yeniden kalkındıracağız"

CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ise CDU/CSU'nun birlik içinde hareket ettiğini belirterek, "Biz değişim için buradayız. CDU Genel Başkanı ve Başbakan adayımız Friedrich Merz'dir ve Merz'in başbakan olmasını istiyoruz ve Almanya'yı yeniden kalkındırmak istiyoruz" dedi. Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olduğunu belirten Dobrindt, ancak yalnızca uyum sağlamak isteyen göçmenlere kapılarının açık olduğunu kaydeden Dobrindt, "Ülkemizin demokratik yasalarına riayet etmeyen suçluların Almanya'yı terk etmesini istiyoruz. Göçü sınırlandırmaktan yanayız" ifadelerini kullandı.

"Almanya'nın güvenliği için SPD ve Yeşiller engeldir"

SPD ve Yeşiller'in CDU/CSU'nun göç politikalarına yönelik önerilerini reddettiğini vurgulayan Dobrindt, "Bu ülkenin güvenliğinin sağlanmasını engelleyenler SPD ve Yeşiller'dir" dedi. AfD'nin Avrupa Birliği ve NATO'dan ayrılmayı savunduğunu belirten Dobrindt, "Onlar vatansever değil, vatan hainidir. AfD'nin güç kazanmasının sorumlusu Scholz hükümetidir. CDU/CSU olarak AfD'nin karşısındaki en sağlam kale biziz" dedi.