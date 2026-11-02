Almanya'da Sol Parti milletvekillerinin her birine 20 binden fazla e-posta gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya'da Sol Parti milletvekillerinin her birine 20 binden fazla e-posta gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Meclisi'ndeki Sol Parti milletvekillerinin her birinin e-posta kutusuna 20 binden fazla ileti gönderildiği bildirildi. Diğer partilerin etkilenmediği saldırıda gecikmeler yaşandı, BSI devreye sokuldu ve milletvekillerine filtreleme kılavuzu verildi.

Almanya'da Federal Meclis'teki (Bundestag) Sol Parti milletvekillerinin elektronik posta kutularına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Sol Parti milletvekili Ina Latendorf, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, Sol Parti meclis grubunun her üyesinin elektronik posta kutusuna dünyanın dört bir yanından, farklı dillerde ve çok farklı elektronik posta adreslerinden 20 binden fazla ileti gönderildiğini söyledi.

"Elektronik posta kutularına her dakika, hatta her saniye yenileri geliyor." diyen Latendorf, meclisteki diğer partilerin milletvekillerinin bundan etkilenmediğini kaydetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Meclis'teki Sol Parti milletvekillerinin siber saldırının hedefi olduğu ve elektronik posta kutularının iletilerle dolduğu ifade edildi.

Haberde, Federal Meclis'in elektronik trafiğinde, sunucuların yeterli kapasiteye sahip olması nedeniyle sadece gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Saldırıdan etkilenen milletvekillerine elektronik postalarını nasıl filtreleyeceklerine ilişkin kullanım kılavuzu verildiği belirtilen haberde, Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesinin (BSI) devreye sokulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Sol PartiTeknolojiBSI GroupAlmanyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Halk otobüsü şoförü, ATM’nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
20:28
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 22:34:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya'da Sol Parti milletvekillerinin her birine 20 binden fazla e-posta gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android