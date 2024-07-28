Almanya'da suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda görüş ayrılıkları - Son Dakika
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Almanya'da suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda görüş ayrılıkları

Almanya'da suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda koalisyon hükümetinde görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın gizli raporunda Suriye'de güvenlik sorunları olduğu ve geri dönüş koşullarının oluşmadığı belirtiliyor. Yeşiller Partisi Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, konuyla ilgili şüphelerini dile getirirken, SPD İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak için görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

28.07.2024 19:29
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Almanya'da suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda koalisyon hükümetinde görüş ayrılıklarının yaşandığı ileri sürüldü.

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığının gizli raporunda Suriye'de büyük güvenlik sorunlarının bulunduğu ve mültecilerin güvenli şekilde geri dönmeleri için gerekli koşulların oluşmadığına kanaat getirildiği iddia edildi.

Raporda Suriye'deki çatışmaların ülkenin her yerinde sürdüğüne işaret edildiği ve geri dönenleri de etkileyen işkence ve infazlar da dahil en ciddi insan hakları ihlallerinden bazılarına ilişkin güvenilir raporların bulunduğuna yer verildiği belirtildi.

Yeşiller Partisinden Dışişleri Bakanı olan Annalena Baerbock da Hamburg'da yaptığı açıklamada, bu konudaki şüphelerini dile getirerek, "Özellikle böyle belirsiz zamanlarda bir şeyler vadedip ertesi gün bunları nasıl yerine getirebileceğinizi tam olarak bilmemenin güvenliğe katkı sağlamayacağına inanıyorum." dedi ve bu konuda farklı düşünceye sahip olduğunu ima etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise gazeteye yaptığı açıklamada, "Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı işlemlerini yeniden mümkün kılmak için çeşitli ülkelerle gizli görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz, ağır suçluların ve teröristlerin Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı edilmesinin yeniden mümkün hale getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda görüş ayrılıkları - Son Dakika

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