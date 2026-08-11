Almanya'da Tatbikat Gecikmesi Tartışma Yarattı

Almanya'nın Thüringen eyaletinde, yaklaşık 100 yolcusu bulunan hızlı trenin tünelde alev aldığı senaryosuyla düzenlenen büyük çaplı tatbikatta uyarının faksla yapılması nedeniyle ilk kurtarma ekiplerinin olay yerine iki saatten fazla süre sonra ulaşması tartışmalara neden oldu.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Sandberg Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta 100 yolcusu bulunan hızlı trenin tünelde alev aldığı senaryosu işlendi.

Tatbikat planında ilk ekiplerin 10 ila 25 dakika içinde bölgeye ulaşması öngörülse de ekipler, yapılan acil çağrıdan 122 dakika sonra olay yerine ulaştı.

Gecikmenin nedeni, kontrol merkezlerindeki uyarıların faks yoluyla iletilmesi olarak gösterildi.

Ilm kenti kaymakamı Petra Enders, faks cihazlarının kullanımını eleştirerek "Faksın artık çağa uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, yaşanan gecikmeye tepki göstererek "Çok sinirlendim. Güzelleştirecek bir şey yok. Şimdi nedenlerden ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tatbikata katılan bir itfaiye uzmanı ise gecikmenin gerçek bir olayda ağır sonuçlara yol açabileceğini vurgulayarak "Bu gerçek bir olay olsaydı, çoktan herkes ölmüş olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikatta kurtarma ekiplerinin trene girişinde de sorun yaşandığı bildirildi.

İlk ekiplerin, kilitli tren kapılarının önünde kaldığı ve hızlı trenlerde kullanılan özel anahtara sahip olmadıkları belirtildi.

Tatbikatın ardından yaşananlar, Almanya'da özellikle demir yolu tünellerinde meydana gelebilecek büyük çaplı kazalara müdahale kapasitesinin yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrıları artırdı.