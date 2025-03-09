Almanya'da Tren İptali Rekoru: 197 Milyon Euro - Son Dakika
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Almanya'da Tren İptali Rekoru: 197 Milyon Euro

2024'teki tren iptalleri ve gecikmeler nedeniyle Deutsche Bahn 197 milyon euro tazminat ödedi.

09.03.2025 14:57
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- Almanya'da 2024'te uzun mesafe trenlerindeki iptal ve gecikmelerin bilançosu: Yaklaşık 197 milyon avro

BERLİN - Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB), 2024 yılında uzun mesafe trenlerinde yaşanan 13 bin 600'den fazla iptal ve gecikme nedeniyle yolculara 196 milyon 800 bin euro tazminat ödeyerek rekor kırdı.

Almanya'da ulaşımda yaşanan sorunlar maddi kayıplara neden oluyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, 2024 yılında sefer iptalleri ve gecikmeler nedeniyle 6,9 milyon yolcu Alman Demiryolları Deutsche Bahn'a tazminat talebinde bulundu. DB, 2024 yılındaki sefer iptalleri ve tren gecikmeleri nedeniyle de toplamda 196 milyon 800 bin euro gecikme iadesi yaptı. Bu miktar kurumun bugüne kadar ödediği tazminatların en yükseği olarak kayıtları geçti. Alman Demiryollarındaki tren seferlerindeki iptal ve gecikmelerin en önemli nedeni demiryolu ağının bakımsız olması olarak gösterilirken, DB yetkililerine göre, 2024'teki iptal ve gecikmelerin yüzde 80'i bakımsız ve aşırı yüklü altyapıdan kaynaklandı.

Her 3 hızlı trenden biri varış noktasına geç kalıyor

Almanya'da uzun mesafe trenlerinde 60 dakikadan fazla gecikme olursa bilet ücretinin yüzde 25'i, 120 dakikadan fazla gecikme durumunda ise ücretin yüzde 50'si geri ödeniyor.

Verilere göre, her 3 hızlı trenden biri varış noktasına geç kalırken, uzun mesafe trenlerinin (ICE ve IC) 2024'teki düzenli işleyiş oranının ortalama yüzde 62,9'dan 62,5'e gerilediği görüldü. Alman Demiryolları Deutsche Bahn'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2025 yılı ocak ayında hızlı trenlerin sadece yüzde 66,9'u zamanında varış noktasına ulaştı.

Demir yolu ağında yenileme planı

DB, 2030 yılına kadar demir yolu ağının toplam 40 önemli bölümünü kapatmayı ve yenilemeyi planlıyor. Bu çerçevede harap durumdaki raylı sistemler ve ana güzergahlardaki istasyonlar da yenilenecek.

DB, gecikme tazminatı olarak yolculara 2023 yılında 132 milyon euro, 2022 yılında ise yaklaşık 93 milyon avro tazminat ödemişti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Almanya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Tren İptali Rekoru: 197 Milyon Euro - Son Dakika

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