Almanya'da Tren İstasyonlarında Alkol Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Tren İstasyonlarında Alkol Yasağı

21.07.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Demir Yolları, 2026'ya kadar tüm istasyonlarda alkol tüketimini yasaklayacak.

Alman Demir Yolları (DB), yolcu ve çalışan güvenliğini artırmak amacıyla ülke genelindeki tüm tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklama kararı aldı.

DB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklamaya yönelik uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek ve 15 Ekim 2026'ya kadar ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 400 tren istasyonunun tamamında yürürlüğe girecek.

DB Üst Yöneticisi (CEO) Evelyn Palla, tren istasyonlarında alkol tüketimine son vereceklerini belirterek, aşırı alkol tüketiminin şiddet olaylarını artırdığını söyledi.

Palla, "Güvenlik konusunda ciddiyiz. Önceliğimiz çalışanlarımızı ve yolcularımızı korumak." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ilk aşamasında, 1 Eylül'den itibaren Berlin Merkez, Kiel ve Braunschweig tren istasyonlarında alkol tüketimi yasaklanacak.

Almanya'da halen Köln, Münih ve Hamburg'un da aralarında bulunduğu 30 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı uygulanıyor.

Ekim ayı ortasına kadar ülke genelindeki diğer tüm tren istasyonlarında da yasak yürürlüğe girecek.

Yasak, istasyonlardaki restoran ve kafeleri kapsamayacak. Yolcuların kapalı ambalajdaki alkollü içecekleri bagajlarında veya alışveriş sonrası yanlarında taşımalarına ise izin verilecek.

Alkol tüketim yasağını ihlal edenler önce istasyondan çıkarılacak, ihlalin tekrarlanması halinde ise istasyona girişleri yasaklanacak.

Polis Sendikası (GdP) Başkan Yardımcısı Alexander Poitz, Alman basınına yaptığı açıklamada, mevcut personel durumu göz önüne alındığında uygulamanın denetlenmesinin zor olabileceğini belirtti.

Poitz, trenlerde de alkol yasağı uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "İstasyonlarda alkol yasağını uygulamak, ancak trenlerde alkol tüketimine izin vermek mantıklı değil." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Tren İstasyonlarında Alkol Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Tren İstasyonlarında Alkol Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.