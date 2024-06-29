Almanya'da Türk çalışan, silahlı hırsıza karşı koyarak soygunu engelledi

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- Almanya'da kuyumcuya giren silahlı hırsıza Türk çalışan engeli

Türk çalışan, soyguncuyu yumruklarıyla durdurdu

KÖLN - Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına soygun amaçlı giren silahlı şahıs, çalışan İbrahim Dindar tarafından etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı bir hırsız girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soygun amacıyla dükkana giren silahlı şahsın o sırada dükkanda bulunan çalışan İbrahim Dindar'a namluyu doğrulttuğu ve el hareketleriyle bir şeyler ifade ettiği görüldü. Dindar'ın silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı. Hırsızın bir anlık dalgınlığından faydalanan Dindar, soyguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirerek, korkusuzca soygun girişimini engelledi.

"Adamın elinden silahı atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Dindar, "Köln Ehrenfeld semtinde bir kuyumcuda çalışıyorum. Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı yeni açmıştım. O gün tek başıma çalışıyordum. Dükkanın iki girişi olduğu için ön giriş işlek, arka taraf sakin. Bir tıklama geldi, ev sahibi veya postacı düşüncesiyle gidip kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz maskeli şahıs silahı bana doğrultarak içeri doğru gitmemi el hareketleriyle belli etti" dedi.

Korku içerisinde içeriye gittiğini dile getiren Dindar, "Sonra içgüdüsel bir refleks diyeyim artık, adamın elinden silahı atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim" şeklinde konuştu.

"Soygunu yapanlar 3 kişiymiş"

Dindar, soyguncunun konuşmadığını, el hareketleriyle anlaştıklarını belirterek, "Aklıma gelen beni vuracağını düşündüm, silahı elinden atamayacağımı düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Geçmişte dövüş sporları yaptığını söyleyen Dindar, "Onun verdiği özgüvenle içgüdüsel davranarak meyvelerini yedik" diye konuştu.

Soyguncuların 3 kişi olduğunu belirten Dindar, "Telefonu ve kullandığı silah bizde kalmış. Telefon sayesinde yakalandılar. Soygunu yapanlar 3 kişiymiş. Telefonla arama yapıldığı için adamları tespit edip yakalamışlar" dedi.

Yaşanılan arbede sonrasında silahı aldığı sırada soyguncunun kalkıp kaçtığını söyleyen Dindar, soyguncuların komşuların polisi araması sonrasında aynı gün yakalandığını dile getirdi. Dindar, kendisine istirahat etmesi için 1 gün izin veren işverenine de teşekkür etti.