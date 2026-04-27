Almanya'da Türk iş insanlarına yönelik suç örgütü saldırıları artıyor
Almanya'da Türk iş insanlarına yönelik suç örgütü saldırıları artıyor

27.04.2026 16:05
İçişleri Bakanı Çiftçi, Alman mevkidaşı ile görüşerek Almanya'da Türk iş insanlarına yönelik organize suç faaliyetlerindeki artışa dikkat çekti ve adli iş birliğinin yetersizliğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alman mevkidaşı Alexander Dobrint ile yaptığı telefon görüşmesinde, Almanya'da Daltonlar, Casperlar gibi yeni nesil suç örgütlerinin Türk iş insanlarına yönelik haraç, tehdit ve silahlı saldırılarının arttığını belirtti. Özellikle Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya'da 60'tan fazla haraç vakası bildirildi. En son Nürnberg'de bir iş insanından haraç istenmiş, talebi reddedince iş yeri ve aracı yakılmıştır.

Çiftçi, Alman kolluk kuvvetlerinin önlemlerinin daha görünür olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Almanya'dan 657 kişi için iade talebi bulunurken, bugüne kadar 680 kişinin iadesi reddedildi. Ankara, adli iş birliğinin terör ve organize suçlarda yetersiz olduğunu ifade ediyor.

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
