Almanya'da Türk iş insanlarına yönelik suç örgütü saldırıları artıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alman mevkidaşı Alexander Dobrint ile yaptığı telefon görüşmesinde, Almanya'da Daltonlar, Casperlar gibi yeni nesil suç örgütlerinin Türk iş insanlarına yönelik haraç, tehdit ve silahlı saldırılarının arttığını belirtti. Özellikle Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya'da 60'tan fazla haraç vakası bildirildi. En son Nürnberg'de bir iş insanından haraç istenmiş, talebi reddedince iş yeri ve aracı yakılmıştır.

Çiftçi, Alman kolluk kuvvetlerinin önlemlerinin daha görünür olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Almanya'dan 657 kişi için iade talebi bulunurken, bugüne kadar 680 kişinin iadesi reddedildi. Ankara, adli iş birliğinin terör ve organize suçlarda yetersiz olduğunu ifade ediyor.