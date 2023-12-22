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Almanya'da Ukraynalı erkekler askerlik yapmayacak - Son Dakika
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Almanya'da Ukraynalı erkekler askerlik yapmayacak

Almanya Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, ülkedeki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapmaya zorlanmayacağını açıkladı. Buschmann, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Almanya'daki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapma zorunluluğunun bulunmaması gerektiğini savunan Buschmann, Ukrayna'daki tartışmaların ülkesindeki Ukraynalılar açısından pratik bir sonucunun olmayacağını belirtti.

Almanya\'da Ukraynalı erkekler askerlik yapmayacak
22.12.2023 - 12:34,
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Almanya Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, ülkedeki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapmaya zorlanmayacağını açıkladı.

Buschmann, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Axel Springer grubuna ait gazetelere verdiği mülakatta, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmasının ardından konuyla ilgili Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yaptı.

Almanya'daki Ukraynalı erkeklerin memleketlerinde askerlik yapma zorunluluğunun bulunmaması gerektiğini savunan Buschmann, Ukrayna'daki tartışmaların ülkesindeki Ukraynalılar açısından pratik bir sonucunun olmayacağını belirtti.

Buschmann, "Artık insanları askerlik hizmetine zorlamamız söz konusu olmayacak. Ukrayna'dan gelen savaş mültecilerinin sorunsuz bir süreçle Almanya'ya kabul edilmesi ve onlara çalışma fırsatı verilmesi iyi bir şey. Ukrayna'dan daha fazla insanın işe girmesini ve daha azının vatandaşların parasıyla geçinmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı, yurt dışındaki erkeklerin de orduya çağrılacağını açıklamıştı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını duyurmuştu.

Almanya'da halihazırda askerliğe elverişli yaklaşık 190 bin Ukraynalı erkeğin yaşadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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