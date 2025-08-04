Almanya'da Ukraynalı Mültecilerin Sosyal Yardımı Tartışılıyor

Almanya'da, Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı ülkeye gelen Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardımın azaltılması tartışılıyor.

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, kamu yayıncısı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelen tüm mültecilere "vatandaşlık parası" (Bürgergeld) olarak adlandırılan sosyal yardım yerine İltica Yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan yardımın verilmesini önerdi.

Vatandaşlık parası konusunda değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirten Söder, "Örneğin Ukraynalıların artık vatandaşlık parası almamaları sağlanmalıdır. Bu, sadece gelecekte gelenler için değil, herkes için geçerli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Söder, iyi eğitim almış olmalarına rağmen çok az Ukraynalının Almanya'da çalıştığını savundu.

Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei da Söder'in önerisine olumlu baktığını belirterek, Almanya'da çalışabilir durumdaki Ukraynalıların sadece üçte birinin çalıştığına dikkati çekti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dennis Radtke ise Söder'in ülkeye gelen tüm Ukraynalıların vatandaşlık parasının kesilmesi önerisine tepki gösterdi.

Ülkeye yeni gelen Ukraynalıların vatandaşlık parası yerine mültecilere sağlanan sosyal yardımların sağlanmasının doğru olduğunu belirten Radtke, ancak geriye dönük uygulamanın idari açıdan karmaşık olacağı uyarasında bulundu.

Radtke, önerinin söz konusu kişilerin istihdam piyasasına entegrasyonunu destekleyip desteklemeyeceğinin de sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de, Söder'in açıklamalarını anlamakta zorluk çektiğini belirterek, bu konuda Ukraynalıları "günah keçisi" yapmayı doğru bulmadığını söyledi.

Makeiev, Alman hükümetine ve Alman vergi mükelleflerine Ukraynalılara sağladıkları her türlü yardım için minnettar olduğunu da vurguladı.

Almanya'da 6 Mayıs 2025'te Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulan hükümetin koalisyon protokolünde ülkeye yeni gelen Ukraynalılara sadece İltica Yasası kapsamında sosyal yardım sağlanması öngörülüyor. Ancak şimdiye kadar hükümet bu konuda adım atmadı.

Kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, 2024'te vatandaşlık parası olarak yapılan ödemeler 2023'e göre yüzde 9'dan fazla artarak 46,9 milyar avroya yükseldi.

Haberde bunun 6,3 milyar avrosunun ülkedeki Ukraynalı mültecilere ödendiği ifade edildi.

Ukrayna savaşının başladığı 2022'den bu yana Almanya'ya 1 milyondan fazla Ukraynalı gelmişti.