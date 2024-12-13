Almanya'da Uyuşturucu Kullanımı Yükseldi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlemevi'nin "Uyuşturucu Piyasaları ve Suç 2024" raporuna göre, son yıllarda ülkede yetişkin nüfusta uyuşturucu madde kullanımı yüzde 10'a yaklaştı.

Almanya'da Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlemevi'nin "Uyuşturucu Piyasaları ve Suç 2024" raporuna göre, 2021 yılında 18-64 yaş arasındaki bireylerin yüzde 9.6'sı, yani yaklaşık 5 milyon kişi uyuşturucu madde kullandı. Yasallaşan esrarın da bu istatistiklere dahil edildiği vurgulanan raporda, kokain kullanımındaki artış dikkat çekiyor. 2015'te yüzde 0.6 olan kokain kullanım oranının 2021'de yüzde 1.6'ya yükseldiği belirtildi.

Polis ve gümrük birimleri tarafından ele geçirilen kokain miktarı da 2017'de 8 ton iken geçen yıl bu rakam 43 tona ulaştı. Federal Hükümetin Uyuşturucu ve Uyuştucu Bağımlılığı Komisyon Sorumlusu Burkhard Blienert, organize uyuşturucu ticaretine karşı daha güçlü mücadele çağrısında bulunarak, "önleyici tedbirler ve rehabilitasyon hizmetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.