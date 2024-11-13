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Almanya'da Yabancı ve Müslüman Düşmanlığı Artıyor

Almanya\'da Yabancı ve Müslüman Düşmanlığı Artıyor

Yeni araştırma, Almanya'nın batısında yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere desteğin arttığını gösterdi.

13.11.2024 16:47
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Almanya'da yapılan araştırma, ülkenin batı eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere desteğin arttığını ortaya koydu.

Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan "2024 Otoriterlik Dinamikler ve Aşırı Sağcı Tutumlar Araştırması" Prof. Dr. Oliver Decker ve Dr. Ayline Heller tarafından başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Araştırmaya göre, Almanya genelinde yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı 2022'ye göre 2024'te 4,8 puan artarak yüzde 21,8'e yükseldi.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde bu oran 2022'e göre 1,6 puan azalarak, bu yıl yüzde 31,5 olarak kaydedildi.

Batı eyaletlerinde ise 2022'de yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı yüzde 12,6 olurken, 2024'te bu oran 6,7 puan artarak yüzde 19,3'e yükseldi.

Araştırmada yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı erkeklerde yüzde 24,4, kadınlarda ise yüzde 19,3 çıktı. 2022'de bu oran erkeklerde 19,7, kadınlarda 14,3 olarak ölçülmüştü.

Yabancı düşmanı söylemlere destek verenlerin oranı en fazla yüzde 60,5 ile aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmenlerinde görülürken, bu oran Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi seçmeninde yüzde 25,8 oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi seçmeninin yüzde 21,5'i, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) seçmeninin yüzde 18,3'ü, Hür Demokrat Parti (FDP) seçmeninin yüzde 21,9'u, Sol Parti seçmeninin yüzde 12'si ve Yeşiller seçmeninin yüzde 2,8'inin yabancı düşmanı söylemlere destek vermesi dikkati çekti.

Araştırma, Müslüman düşmanlığı söylemlere de desteğin özellikle ülkenin batısındaki eyaletlerde arttığını ve halkın hemen hemen yarısının bu söylemleri onayladığını ortaya koydu.

"Müslümanların Almanya'ya göç etmesi yasaklanmalı" söylemine batı eyaletlerde yaşayan katılımcıların yüzde 32,8'i, doğu eyaletlerde bulunanların da yüzde 43,2'si destek verdi. Bu oran 2022'de batıda yüzde 23,6, doğuda yüzde 46,6 olarak kaydedilmişti.

"Çok sayıda Müslüman yaşamasından dolayı bazen ülkemde kendimi yabancı gibi hissediyorum" söylemini onaylayanların oranı batı eyaletlerde yüzde 48,2, doğu eyaletlerde de yüzde 48,7 çıktı. Bu oran 2022'de batıda yüzde 36,6, doğuda yüzde 42,7 olarak kayda geçmişti.

Araştırmada Müslümanlara yönelik ön yargıların 2024'te yüksek olduğuna dikkati çekildi.

Almanya'da demokrasi memnuniyet oranı düştü

Ülke genelinde "Almanya'daki uygulanan demokrasiden" memnun olanların oranı 2022'ye göre yüzde 15,4 puan düşerek 2024'te yüzde 42,3'e geriledi.

Bu oran doğu eyaletlerde yaşayanlarda yüzde 29,7, batı eyaletlerde yaşayanlarda yüzde 45,5 oldu.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Ayline Heller, yabancı düşmanlığının özellikle batı eyaletlerinde artmasında çeşitli sebeplerin olduğunu belirterek, "Bunun zaman içinde 'söylenebilecek şeylerin sınırlarının kaymasının' da bir sonucu olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Yabancı düşmanlığının toplumda açıkça ifade edilebilen bir durum olduğunu aktaran Heller, buna ülkedeki siyasi iklimi ve medya ile siyasetteki tartışmaları sebep gösterdi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Yabancı ve Müslüman Düşmanlığı Artıyor - Son Dakika

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