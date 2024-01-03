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Almanya'da yaşayan Nevşehirli yaşlı kadın, Hakkari'deki jandarma personeline çorap ve atkı gönderdi - Son Dakika
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Almanya'da yaşayan Nevşehirli yaşlı kadın, Hakkari'deki jandarma personeline çorap ve atkı gönderdi

Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline kış mevsimi için 21 çift çorap ve 11 atkı gönderdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan çorap ve atkılar, üs bölgesindeki jandarma personeline dağıtıldı.

Almanya\'da yaşayan Nevşehirli yaşlı kadın, Hakkari\'deki jandarma personeline çorap ve atkı gönderdi
03.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:00
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Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram'ın, ördüğü çorap ve atkılar, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayram, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki güvenlik güçleri için 21 çift çorap ve 11 atkı örerek Hakkari'ye gönderdi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan çorap ve atkılar, üs bölgesinde görevli jandarma personeline dağıtıldı.

Kaynak: AA
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Meryem Bayram, Almanya, Hakkari, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da yaşayan Nevşehirli yaşlı kadın, Hakkari'deki jandarma personeline çorap ve atkı gönderdi - Son Dakika
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