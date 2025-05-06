Almanya'da Yeni Şansölye Friedrich Merz

(BERLİN) - Almanya Federal Meclisi'nde yapılan güven oylamasının ikinci turu için yapılan oylama sonucunda, Friedrich Merz, ülkenin yeni Şansölyesi olarak seçildi.

Almanya Federal Meclis'inde, bugün yapılan "güven oylamasının" ilk turunda, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yeterli oyu alamayarak Şansölye seçilememişti. Federal Meclis'te yapılan oylamada 316 oy alması gereken Merz, 310 oyda kalmıştı.

Oylamanın ikinci turunun yarın yapılacağı söylenirken; Federal Meclis, bugün ikinci oturum için yeniden toplandı.

İkinci oturumun yapılmasıyla Merz, 325 oyla Almanya'nın yeni Şansölyesi seçildi.

Merz'in, Meclis'te ilk turda seçilememesi nedeniyle yarım gün geciken Şansölyelik görevini üstlenmesinin ardından, yarın kilit müttefiklerle görüşmek üzere Paris ve Varşova'ya doğru yola çıkması planlandı.

CDU/CSU ittifakı şubat ayındaki federal seçimleri kazandı ve merkez sol Sosyal Demokratlarla bir koalisyon anlaşması imzaladı. Yeni kosalisyon hükümetinde, önceki hükümette de yer alan Savunma Bakanı Boris Pistorius görevini korurken, Merz'in kabinesinin geri kalanı, çoğu özel sektör deneyimine sahip yeni atananlardan oluşuyor.