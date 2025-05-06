(BERLİN) - Almanya Federal Meclisi'nde yapılan güven oylamasının ikinci turu için yapılan oylama sonucunda, Friedrich Merz, ülkenin yeni Şansölyesi olarak seçildi.
CDU/CSU ittifakı şubat ayındaki federal seçimleri kazandı ve merkez sol Sosyal Demokratlarla bir koalisyon anlaşması imzaladı. Yeni kosalisyon hükümetinde, önceki hükümette de yer alan Savunma Bakanı Boris Pistorius görevini korurken, Merz'in kabinesinin geri kalanı, çoğu özel sektör deneyimine sahip yeni atananlardan oluşuyor.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da Yeni Şansölye Friedrich Merz - Son Dakika
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