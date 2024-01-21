Almanya\'daki Eğlence Parkında Yangın Çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Eging am See beldesindeki "Pullmann City" adlı eğlence parkında yangın çıktığı bildirildi.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde söz konusu eğlence parkında yangın çıktı.

Açıklamada, çalışanların yangına müdahale ettiği ancak başarısız olunduğu ve yangının hızla yayıldığı kaydedildi.

Parkın içinde bulunan otelin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, itfaiyenin yangınla mücadele etmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yaralananlara ya da yangının çıkma nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Basında yer alan haberlerde, parktaki bazı ahşap yapıların yandığı ve milyon avroluk zararın oluştuğu ileri sürüldü.??????????????