 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'daki Eğlence Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'daki Eğlence Parkında Yangın Çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Eging am See beldesinde bulunan 'Pullmann City' adlı eğlence parkında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Çalışanların müdahalesine rağmen yangın hızla yayıldı ve parkın içinde bulunan otel tahliye edildi. Yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri olaya devam ederken, yaralananlar veya yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Haberlerde, parktaki bazı ahşap yapıların yandığı ve milyon avroluk zararın meydana geldiği belirtiliyor.

Almanya\'daki Eğlence Parkında Yangın Çıktı
21.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Eging am See beldesindeki "Pullmann City" adlı eğlence parkında yangın çıktığı bildirildi.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde söz konusu eğlence parkında yangın çıktı.

Açıklamada, çalışanların yangına müdahale ettiği ancak başarısız olunduğu ve yangının hızla yayıldığı kaydedildi.

Parkın içinde bulunan otelin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, itfaiyenin yangınla mücadele etmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yaralananlara ya da yangının çıkma nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Basında yer alan haberlerde, parktaki bazı ahşap yapıların yandığı ve milyon avroluk zararın oluştuğu ileri sürüldü.??????????????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bavyera, Almanya, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'daki Eğlence Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika


11:07
DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'daki Eğlence Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement