Almanya'dan AB'ye Elektrikli Araç Yenilgisi Eleştirisi - Son Dakika
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Almanya'dan AB'ye Elektrikli Araç Yenilgisi Eleştirisi

Almanya Otomotiv Sektörü Başkanı, AB'nin Çin araçlarına gümrük vergisi kararını eleştirdi.

05.10.2024 15:42
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BERLİN, 5 Ekim (Xinhua) -- Almanya Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı Hildegard Mueller, Avrupa Birliği'nin Cuma günkü oylamada Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergileri uygulama konusunda aldığı kararı eleştirdi.

Mueller, yaptığı açıklamada söz konusu hamlenin, küresel işbirliğinde geriye doğru bir adım anlamına geldiğini belirterek iki tarafı, görüşmeleri sürdürmeye ve gerilimi ve potansiyel ticaret çatışmalarını daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

Mueller, "doğru işaret" olduğunu söyleyerek Almanya'nın dayatmaya karşı duruşunu takdir ettiğini söyledi.

Mueller, "Alman hükümetinin kararı övgüye değer. Hükümet, böylesine kritik bir konuda kararlı şekilde 'hayır' oyu kullanarak Avrupa'nın ve Alman otomotiv sektörünün çıkarlarını güçlü şekilde savunmuştur" dedi.

Alman hükümetinin duruşunun, uluslararası ticaretin öneminin net şekilde anlaşıldığı anlamına geldiğini belirten Mueller, özellikle küresel korumacılık uygulamalarının artış gösterdiği bir ortamda ticaret çatışmalarının tüm taraflar açısından zarara yol açacağını vurguladı.

Mueller, "Durumun daha fazla kötüleşmesini önlemek için Çin'le görüşmeleri sürdürmeliyiz. Görüşmelerin genişletilmesi bir seçenektir ve Almanya Otomotiv Sektörü Birliği ilgili tüm taraflara bu tavsiyeyi yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Mueller, "Avrupa ve Çin'i işbirliği ruhuyla ilerlemeye davet ediyoruz. Alman hükümeti, bu süreçte kilit rol oynamalıdır. AB'nin kararının oybirliğiyle alınmadığını ve Berlin'in duruşunun diğer üye devletlerden destek aldığı da unutulmamalıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Otomobil, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan AB'ye Elektrikli Araç Yenilgisi Eleştirisi - Son Dakika

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