Almanya\'dan Çatışmalara Son Çağrısı

01.06.2026 11:26
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Lübnan'daki gerilimi sona erdirmek için ateşkes çağrısı yaptı.

BERLİN, 1 Haziran (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerleyişini sürdürmesinden "büyük endişe" duyduklarını belirterek, taraflara çatışmaları derhal sona erdirme ve ateşkese riayet etme çağrısı yaptı.

Pazar günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik devam eden saldırılarına tepki olarak İsrail'in de karşı askeri operasyon düzenlediğine dikkat çeken Wadephul, gerilimin artmasının, durumu daha da kötüleştireceğini ve Lübnan içinde yeni kitlesel yerinden edilmelere yol açacağını belirtti.

Wadephul, askeri gerilimin bedelini sivillerin ödemesi ve Lübnan'ın bazı bölgelerinin kalıcı olarak yaşanamaz hale gelmesi halinde bunun uzun vadede İsrail'in çevresini daha güvenli hale getirmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

