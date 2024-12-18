Almanya'dan Esed Rejimi Üyesine Ceza

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Almanya'da, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin bir üyesini, "insanlığa karşı suç ve savaş suçu" işlemekten sorumlu tutarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Alman Haber Ajansının (dpa) haberine göre, Suriye'de çöken Esed rejiminin halk gösterilerini şiddet kullanarak bastırırken hukuki sorumluluktan kaçmak için kullandığı paralı "şebbiha" milislerinden olduğu belirtilen sanık, 2012 ile 2015 arasında Şam'da "sivillere yönelik kötü muamele, köleleştirme ve yağma" olaylarında yer aldı.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, 25'ten fazla tanığın ifadesi dinlendi, sanık kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Almanya'ya Şubat 2016'da giriş yaparak sığınma talebinde bulunan sanığı, kaldığı sığınma merkezindeki Suriyeli bir oda arkadaşının tanıyarak ihbar ettiği belirtildi.

Bremen'de Ağustos 2023'te gözaltına alınan sanık, mahkeme tarafından "insanlığa karşı suç ve savaş suçu" işlemekten sorumlu tutularak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın temyize götürülebileceği ifade edildi.

Federal savcılığın 11 yıl hapis cezası talep ettiği 47 yaşındaki sanığın savunma avukatları beraat talebinde bulunmuştu.