Almanya'dan İran ve İsrail'e Diyalog Çağrısı

Almanya, İsrail ile İran'a gerginliği azaltma ve diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerince düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, "Tüm tarafları gerginliği azaltmaya ve sonuçta oldukça uzun bir süredir müzakere edilen diplomatik çözümleri ilerletmeye çağırıyoruz. Alman hükümetinin tutumu budur." dedi.

Kornelius, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlanması yönündeki çabalarına verdiği desteği yineledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher de çatışmalara kalıcı çözümün ancak müzakereler yoluyla sağlanabileceğine dikkati çekerek, "Bu konuda bir konsensüs olduğuna inanıyorum ve bizim görüşümüze göre, İran ile ABD arasındaki görüşmeler mevcut durum nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır. Bu, diplomatik bir çözüme ulaşmak için bir ön koşuldur." ifadelerini kullandı.