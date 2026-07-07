Almanya'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

07.07.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı buluyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini eleştirerek "Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin fiilen ilhak edilmesi uluslararası alanda kabul edilemez ve Almanya tarafından da hukuken kabul edilemez." dedi.

Wadephul, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında, Batı Şeria'daki durum, Gazze'ye insani yardım ve Filistin'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wadephul, Filistin ile İsrail arasında iki devletli bir çözüm istediklerini belirterek, "Çatışmalara son vermek ve kalıcı bir barış sağlamak için tek yol olduğuna inanıyoruz. (İsrail'in) Yerleşim projeleri, barış umutlarını tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, yerleşimlerin inşaatının devam etmesini büyük bir endişeyle izliyoruz." dedi.

Wadephul, "Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin fiilen ilhak edilmesi uluslararası alanda kabul edilemez ve Almanya tarafından da hukuken kabul edilemez." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin siyasi ve ekonomik bir gelecek perspektifine ihtiyaç duyduğunu aktaran Wadephul, Filistin Yönetimi'nin acil reformlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Filistin Yönetimi'nin zayıflatılması İsrail'in güvenliğine hizmet etmez. Aksine, daha radikal güçlerin doldurabileceği bir boşluk yaratabilir." diyen Wadephul, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için Filistin'e ait vergi ve gümrük gelirlerinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Gazze'deki insani duruma da değinen Wadephul, üzerinde uzlaşılan yardım miktarlarına acilen ulaşılması gerektiğini belirterek, yardım kuruluşlarının bürokratik engeller nedeniyle çalışmalarının aksatılmaması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 milyon insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Wadephul, yardım planlarının Gazze Şeridi'nin tamamını kapsaması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Filistin bölgelerine sağladığı mali desteğe de değinen Wadephul, görev süresi boyunca Alman fonlarının yalnızca Filistin halkını destekleyen projelere yönlendirilmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili kaygılarını dile getiren Wadephul, İsrail'e yönelik nefret söylemi içeren eğitim faaliyetlerinin hiçbir koşulda desteklenmeyeceğini savundu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 16:44:28. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan İsrail'e Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.