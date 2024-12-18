Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatına Çağrı - Son Dakika
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Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatına Çağrı

GKKE, Almanya hükümetine İsrail'e silah ihracatında insancıl hukukun ihlaline dikkat çekti.

18.12.2024 19:16
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Almanya'da, Protestan ve Katolik kiliseleri tarafından kurulan Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE), Alman hükümetine, silahların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlal edilmesinde kullanılacağına dair yeterli şüphe bulunduğunda İsrail'e silah ihracatı yapılmasına izin vermemesi çağrısı yaptı.

GKKE'nin Eş Başkanları Karl Jüsten ve Anne Gidion, başkent Berlin'de, Almanya hükümetinin silah ihracatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Katolik Kilisesinin temsilcisi Jüsten, GKKE'nin, İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkı konusunda Almanya'nın özel sorumluluk taşıdığını belirterek "Ancak GKKE, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka da uyması gerektiğini vurguluyor. GKKE, Alman hükümetine, silahların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlal edilmesinde kullanılacağına dair yeterli şüphe bulunduğunda İsrail'e silah ihracatına izin vermemesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Jüsten, Gazze'deki sivil nüfusun güvenliğine çok daha yüksek öncelik vermediği sürece İsrail'e tank mühimmatı gibi silahların ihraç edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'e tamamen silah ambargosu getirilmesi çağrısı yapmaktan kaçınan Jüsten, "Kendimizi konumlandırmamızdaki çelişkinin farkındayız." dedi.

Saldırıların sona ermesini isteyen Jüsten, İsrail ve Filistin'deki insanların güvenliğine katkı sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Basın toplantısına katılan GKKE Çalışma Grubu Başkanı Max Mutschler de İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğu gerekçesiyle bu ülkeye tamamen silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunmadıklarının altını çizdi.

Birçok noktada bu hakkın ihlal edildiğini ya da en azından böyle olduğuna dair işaretler olduğunu açıkça belirtiklerini ifade eden Mutschler, "Bu nedenle bunun bazı sonuçları olması lazım. Bu sonuçlar da Almanya'nın, belirli silahlara izin vermemesi şeklinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mutschler ayrıca, Alman hükümetinin silah ihracatı konusunda daha şeffaf olacağına dair sözünü ise yerine getirmediğini söyledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatına Çağrı - Son Dakika

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