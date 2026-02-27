Almanya'dan İsrail Seyahat Uyarısı - Son Dakika
Almanya'dan İsrail Seyahat Uyarısı

27.02.2026 22:01
Almanya, vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri çağrısında bulundu, güvenlik durumu endişe verici.

Almanya İsrail'e yönelik seyahatlere ilişkin uyarı seviyesini yükselterek vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığında yapılan seyahat uyarısı güncellemesinde, özellikle İsrail ve Doğu Kudüs'e seyahat etmekten kaçınılması istendi.

Uyarıda, "İsrail ve Doğu Kudüs'e seyahat etmekten acilen kaçınılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da bulunan Alman vatandaşlarına ise mümkünse bulundukları yerlerden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Uyarıda ayrıca İsrail'in resmi olarak hala savaş halinde olduğuna işaret edilerek, güvenlik durumunun öngörülemezliğini koruduğu ifade edildi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Almanya'dan İsrail Seyahat Uyarısı

