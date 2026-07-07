Almanya'dan Kanada'nın Denizaltı Alımına Destek - Son Dakika
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Almanya'dan Kanada'nın Denizaltı Alımına Destek

07.07.2026 12:43
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Almanya Başbakanı Merz, Kanada'nın Alman denizaltılarını satın alımını NATO öncesi önemli buldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada'nın Alman-Norveç ortak üretimi 212-CD sınıfı denizaltıları satın alma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunu NATO'nun Ankara'daki zirvesi öncesinde transatlantik ve Avrupa savunma bağlarına önemli bir katkı olarak değerlendirdi.

Alman Başbakan Merz, yaptığı açıklamada, Kanada'nın yeni askeri denizaltılarını Alman savunma sanayii şirketi ThyssenKrupp Marine Systems'e (TKMS) yaptırma kararını değerlendirdi.

Merz, "Kanada hükümeti, NATO Zirvesi öncesinde bu kararla savunma sanayinde transatlantik ve Avrupa işbirliğine yönelik güçlü bir mesaj vermektedir. " dedi.

Söz konusu projenin Kanada, Almanya ve Norveç'i onlarca yıl boyunca birbirine bağlayacak büyük ve stratejik bir ortaklık oluşturacağını vurgulayan Merz, bunun güvenlik ve savunma politikasının ötesine geçen uzun vadeli işbirliğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile aylardır bu ortaklık üzerinde çalıştıklarını belirterek, her iki lidere de karşılıklı güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Almanya'nın gelecekte de bu güveni takdir etmeyi sürdüreceğini ifade eden Merz, üç ülke arasındaki stratejik ortaklığın uzun yıllar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'nun Ankara Zirvesi'ne hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, denizaltıların yapımının Alman TKMS şirketi tarafından üstlenildiğini açıklamıştı.

Carney, "Kanada, kendisini savunabilmelidir. Dünya değişiyor ve Kanada da bu değişime ayak uydurmak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

İlk denizaltının 2032 ile 2035 yılları arasında teslim edilmesi beklenirken, tüm denizaltıların teslimatı 2043 yılına kadar tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'dan Kanada'nın Denizaltı Alımına Destek - Son Dakika

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