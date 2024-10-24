Almanya’dan Lübnan’a 96 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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Almanya’dan Lübnan’a 96 Milyon Avro Destek

Almanya, Lübnan'a 96 milyon avro insani ve kalkınma yardımı sağlayacak, 10 ton malzeme gönderecek.

24.10.2024 14:49
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Lübnan'a 96 milyon avro daha insani ve kalkınma yardımı sağlayacağını söyledi.

Baerbock, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansı çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Bu konferansta Lübnan'a insani yardım için fon sağlanacağını belirten Baerbock, "Almanya, Lübnan halkı için insani yardım ve kalkınma yardımı olarak 96 milyon avro daha sağlayacak." dedi.

60 milyon avronun kalkınma yardımı, 36 milyon avronun da insani yardım olacağı bilgisini paylaşan Baerbock, ayrıca gelecek günlerde 10 ton insani malzemenin Lübnan'a gönderileceğini ifade etti.

Baerbock, burada sadece Lübnan'da yaşayanların acılılarını görmekle kalmayıp, aynı zamanda harekete geçerek insanları desteklediklerini savundu.

Paris'te ayrıca İsrail'in kuzeyindeki ve Lübnan'ın güneyindeki insanların güvenliğini garanti altına alacağını umdukları Birleşmiş Milletlerin (BM) 1701 sayılı kararın uygulanmasını nasıl sağlanabileceği konusunda yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Baerbock, "İsrail ve Lübnan arasında yeni bir savaşın olmaması için her şeyi yapmalıyız. Bunun için uluslararası ortaklarla da yoğun bir şekilde çalıştık." diye konuştu.

Baerbock, Lübnan'ın daha fazla istikrarsızlaştırılması ve insanların güven içinde yaşamaları için çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun için en iyi temel 1701 sayılı karardır. Bu karar aslında her zamankinden daha günceldir. Hizbullah'ın Litani Nehri'nin gerisine çekilmesi, Lübnan'da silahlı milislerin bulunmaması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Yani Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerekiyor. ve İsrail'in ve Lübnan'ın güvende olabilmesi için İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini de açıkça formüle ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya’dan Lübnan’a 96 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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