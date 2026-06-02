Almanya'dan Lübnan'a Endişe Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Lübnan'a Endişe Çağrısı

02.06.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Lübnan'daki gerilimi endişe ile izlediklerini ve ateşkes çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Lübnan'ın güneyinde son dönemde artan gerilimi büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Merz, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Merz, Lübnan'ın güneyinde son zamanlarda şiddetin tırmanışını büyük endişeyle izlediklerini söyledi.

Hizbullah'ın İsrail'dekilere yönelik saldırılarını derhal sonlandırması ve silahlarını bırakması gerektiğini savunan Merz, İsrail'e de nisan ayında varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve Lübnan'daki sivil halkı koruması çağrısında bulundu.

İsrail ve Lübnan arasında başlatılan doğrudan görüşme sürecinin sürdürülmesini desteklediklerini ifade eden Merz, bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile İran yönetimi arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için gerilimin azaltılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un New York'ta yaptığı değerlendirmelere katıldığını kaydeden Merz, hükümet olarak gerginliğin azaltılmasına katkı sunmak ve ateşkesin yeniden tesisi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Merz, Ukrayna'ya yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayarak, Macaristan hükümetiyle askeri yardım konusunu görüşeceklerini ifade etti.

Ukrayna'ya olan bağlılıklarından taviz vermeyeceklerini belirten Merz, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Kiev'e sağlanan askeri desteğin savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için doğru araçlar olduğunu kaydetti.

Macaristan Başbakanı Magyar

Macaristan Başbakanı Magyar ise ülkesinin Ukrayna'ya ne asker ne de silah göndereceğini vurguladı.

Magyar, Ukrayna ile Macaristan arasında Ukrayna'daki Macar azınlığın dil, kültür ve eğitim haklarıyla ilgili teknik müzakereler yürütüldüğünü dile getirdi.

Ukrayna'daki Macar azınlığa işaret eden Magyar, "Elbette bir azınlık iseniz, bir azınlığın parçasıysanız, okulda, idarede veya kültürde kendi ana dilinizi kullanabilmeniz önemlidir. Bu bir lüks değildir. Bu temel bir insan hakkıdır ve Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini başlatmak isteyen bir ülkenin bu temel insan haklarına uyması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna ile bu konuyu çözüme kavuşturabileceğimiz konusunda çok iyimserim ve Ukrayna-Macaristan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Almanya, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Lübnan'a Endişe Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Lübnan'a Endişe Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.