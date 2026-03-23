Almanya'dan Trump'a İran için teşekkür

23.03.2026 18:00
Başbakan Merz, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini memnuniyetle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merz, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğüne işaret ederek, "İran'daki elektrik santrallerine yönelik ilan edilen saldırılarla ilgili endişelerimi kendisine ilettim. Bugün, bunu beş gün daha ertelediğini ve şimdi İran liderleriyle anında ve doğrudan temas kurma imkanını da açtığını söylediği için minnettarım." dedi.

ABD Başkanı Trump'a her bakımdan yardımcı olabilecekleri teklifinde bulunduğunu vurgulayan Merz, "Tüm bölgeyle iyi temaslarımız var. Henüz ortak önlemlerden bahsedebilecek noktada değiliz, ancak ona birlikte çalışacağımızı ve bölgede mümkün olan en kısa sürede bir ateşkes sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı teklif ettim." diye konuştu.

Merz, şu anda çatışmaların sona ermesi ve bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle son iki gündür " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.

Trump, "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" olarak nitelediği görüşmelerin başarısı üzerine Savunma Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
