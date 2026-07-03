Almanya'dan Trump'a Yanıt: Savunma Bütçemiz İki Katına Çıkıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'daki yükün orantısız olduğuna ilişkin eleştirisine, ülkesinin 4 yılda savunma bütçesini ikiye katlayarak savunma kapasitelerini güçlendirmek adına en büyük çabayı gösterdiği yanıtını verdi.

Friedrich Merz, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Merz, ülkesinin savunma yatırımlarını artırmak ve Lahey'de düzenlenen NATO 2025 Zirvesi'nde kararlaştırılan hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attığını vurgulayarak, "Almanya, dört yıl içinde savunma bütçesini ikiye katlıyor. Bu, savunma kapasitemizi güçlendirmek için şimdiye kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu bakımdan saklayacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük üye devleti olarak, Avrupa içindeki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bu üç meslektaşımı Berlin'e davet etmiş olmam, geçen hafta da E5 formatındaki dört meslektaşımı Berlin'e davet etmiş olmam Avrupa tarafında birbirimizle sıkı bir şekilde koordinasyon içinde olduğumuzu ve NATO'nun savunmasına, özellikle de Avrupa'nın savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir."

Bu rakamları inceleyen herkesin bunu kabul etmesi gerektiğini ifade eden Merz, "Ben de bu rakamları abartmadan önümüzdeki hafta Ankara'da bir araya geldiğimizde dile getireceğim." dedi.

Merz, ayrıca Baltık ülkelerinin güvenliğinin, aynı zamanda Almanya'nın da güvenliği olduğunun altını çizerek, "Bu bakımdan birbirimizle sıkı sıkıya bağlıyız. Hem sözlerimizde hem de eylemlerimizde bu ilkeye bağlı kalıyoruz." diye konuştu.

Litvanya'da nükleer silah konuşlandırma yasağının kaldırılması planını da değerlendiren Merz, "Bu öncelikle Litvanya siyasetinin bir kararıdır. Ancak bu durum aynı zamanda, bu ülkede Rusya'dan gelen tehdidin ne kadar ciddiye alındığını ve ülkenin bu konuda da kendini savunmaya ne kadar hazır olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da ülkesinin bu konuda atacağı adımın saldırgan bir tutumla ya da gerginliğin tırmanmasına yol açacak bir provokasyonla hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Nauseda, "Burada söz konusu olan, ülkemizin izlediği hedeftir. Tüm caydırıcılık araçlarını kullanmak istiyoruz ve NATO'nun sunduğu bu nükleer caydırıcılığın bir parçası olmaktan memnuniyet duyarız. Bu nedenle, ihtiyaç duyulması halinde, yasal nitelikte olsalar bile engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaşarak, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler." ifadelerini kullanmıştı.