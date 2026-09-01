Almanya'dan Tunus'a 100 Milyon Avro Destek

Almanya, Tunus'taki çeşitli projelerin finansmanı için 100 milyon avro destek sağlayacak.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile resmi ziyaret için Tunus'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, enerji, çevre ve dijital dönüşümün hızlandırılması, bölgesel kalkınma ve istihdamın desteklenmesi gibi çeşitli alanlarda toplam değeri yaklaşık 100 milyon avro olan bir dizi anlaşma ve finansman sözleşmesi imzalandı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ayrıca inceleme aşamasındaki başka projelerin de hayata geçirilmesinin beklendiğini ve bunların toplam değerinin yaklaşık 40 milyon avro olduğunu bildirdi.

Nefti, toplantıda yaptığı konuşmada, 1960'lı yıllardan bu yana Almanya'daki Tunus toplumunun iki ülke halkları arasında iletişim ve yakınlaşma köprülerinin kurulmasında önemli rol üstlendiğini belirtti. Nefti, Tunus toplumunun Alman ekonomisinin temellerinin güçlendirilmesine ve rekabet gücünün artırılmasına da katkı sağladığını ifade etti.

Nefti ayrıca Tunus'un sahip olduğu turizm ürünlerinin çeşitliliğine işaret ederek, Almanya'dan ülkeye turist akışını teşvik etmek için en iyi koşulların oluşturulmasına önem verdiklerini söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığına göre, 2025'te yaklaşık 320 bin Alman turist Tunus'u ziyaret etti. Almanya, Tunus'un en büyük ekonomik ortaklarından biri. Tunus'ta çeşitli yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren 320'den fazla Alman şirketi bulunuyor.