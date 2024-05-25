Almanya\'dan Türkiye\'ye gelen havacılık tutkunları Sivrihisar Havacılık Merkezi\'ni ziyaret etti

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Almanya'dan 15 sportif uçakla Türkiye gezisi için yola çıkan havacılık tutkunlarının son durağı Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri oldu.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fly 2 Troy Grubu'nun organizasyonuyla Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelen havacılık tutkunları, Adıyaman'daki gezi programlarının ardından yaklaşık 3 saatlik uçuşla Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne ulaştı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği üyelerince apronda çiçeklerle karşılanan pilotlar ve aileleri, çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin, Türkiye'de havacılığın gelişmesi adına bu tür gezilerin ve faaliyetlerin artması için çalıştıklarını ifade etti.

Dünyada havacılık turizminin önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Keskin, yabancı tescilli hava araçlarına uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılmasıyla Türkiye'de havacılık turizminin gelişmesine büyük faydalar sağlanacağını belirtti.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin, 15 hava aracına 4 gün ev sahipliği yapacağı bildirildi.