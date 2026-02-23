Almanya'dan Ukrayna İçin Kalıcı Barış Çağrısı - Son Dakika
Almanya'dan Ukrayna İçin Kalıcı Barış Çağrısı

23.02.2026 16:37
Başbakan Merz, Ukrayna'ya destek vererek adil bir barış çağrısı yaptı ve Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'da adil ve özellikle kalıcı bir barış istediklerini söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Konrad Adenauer Vakfınca düzenlenen "Kafe Kiev" adlı etkinlikte bir konuşma yaptı.

Almanya Başbakanı Merz, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından kapsamlı yaptırımlar uygulandığını, 20. yaptırım paketinin Brüksel'de ele alındığını ve yarın kabul edilmesinin beklendiğini belirterek, Ukrayna'yı mali, siyasi ve askeri olarak desteklediklerini, bu desteğin süreceğini ifade etti.

Söz konusu desteğin Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için yapıldığını kaydeden Merz, "Adil ve her şeyden önce kalıcı bir barış istiyoruz. Ukrayna'nın onurunu koruyan ve hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın güvenliğini gerçekten teminat altına alan bir barış." dedi.

Barışın Ukrayna'nın egemenliğini güvence altına alması gerektiğini vurgulayan Merz, toprak meselelerine ilişkin kararın yalnızca Ukrayna tarafından verilebileceğini belirtti.

Merz, barışın ayrıca ABD ve Avrupalı ülkelerin güvenlik garantileriyle desteklenmesi, NATO ile Avrupa Birliği'nin gücü ve birliğini zedelememesi gerektiğini ifade etti.

Hukuka aykırı olarak saldırıya uğramasına rağmen Ukrayna'nın barışa giden yolu açmak için her şeyi yaptığını savunan Merz, Rusya'nın ise barışa hazır olmadığını gördüklerini ifade etti.

Merz, Rusya'nın savaşın sürdürülmesinde bir anlam görmediğinde çatışmanın sona ereceğini savunarak, bu nedenle Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'daki savaşın dört yıldır sürdüğünü hatırlatan Merz, "Çok sayıda insan, Rusya'nın saldırıları sonucu evlerini ve mallarını kaybetti. Bütün şehirler yerle bir edildi. Yerleşim yerlerine, hastanelere, okullara ve kreşlere saygı gösterilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın insan haklarına ve insan hayatına karşı kayıtsız davrandığını öne süren Merz, her gün ağır savaş suçlarının işlendiğini gördüklerini belirterek, ülkenin mevcut yönetim altında derin bir barbarlık içinde olduğunu savundu.

Rusya'nın askeri hedeflerinin Ukrayna'nın ötesine uzandığını ileri süren Merz, "Ukrayna teslim olsa bile (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin seferini sonlandırmayacak. Baltık bölgesinde ve Baltık Denizi'nde provokasyonları, Avrupa'nın farklı yerlerinde, özellikle de Almanya'da hibrit saldırıları görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

