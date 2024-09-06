Almanya'dan Ukrayna'ya 12 Obüs Desteği

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Almanya'nın Ukrayna'ya iki yıl içinde "PzH 2000" tipi 12 obüs daha vereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pistorius, Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, ülkesinin Ukrayna'ya "PzH 2000" tipi 12 obüs daha sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Bunların 6'sının bu yıl, diğer 6'sının da gelecek yıl Ukrayna'ya teslim edileceğini aktaran Pistorius, obüslerin maliyetinin 150 milyon avro olduğunu ifade etti.

Bakan Pistorius ayrıca Danimarka ve Hollanda ile en kısa zamanda 77 Leopard 1A5 tipi tankı daha Ukrayna'ya sağlayacaklarını kaydetti.

ABD'nin Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy de katıldı. Zelenskiy, toplantının açılış konuşmasında Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.???????