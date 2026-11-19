BAKÜ, 19 Kasım (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Azerbaycan'a düzenlediği ziyarette Bakü'nün, Avrupa'nın enerji güvenliğinde oynadığı role ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişim potansiyeline dikkat çekti.

Wadephul çarşamba günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji tedarikinde sergilediği güvenilir işbirliği dolayısıyla Azerbaycan'a müteşekkir olduklarını söyledi. Wadephul, daha yakın ekonomik ve enerji ilişkilerinin, Almanya'nın enerji sektörüne ve ekonomisine fayda sağlayacağını belirtti. Wadephul, iki ülkenin ekonomi bakanlarının yakın gelecekte Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını da açıkladı.

Almanya ve Avrupa'nın Orta Asya ile bağlantılarının güçlendirilmesinde Azerbaycan'ın önemli bir ortak olduğunu kaydeden Wadephul, Orta Koridor'un yanı sıra demiryolu ve karayolu taşımacılığı, elektrik iletimi ve dijital altyapı alanlarında işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

Bayramov ise Azerbaycan'ın Orta Koridor'un geliştirilmesindeki rolünü ve Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin sunduğu fırsatlardan yararlanma yollarını da ele aldıklarını söyledi.

Azerbaycan, Ocak 2026'da Almanya'ya doğalgaz tedarik etmeye başladı. Bayramov'a göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 1,4 milyar ABD dolarına, 2026'nın ilk dokuz ayında ise yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.