Almanya Dışişleri Bakanı, Belarus'un Alman Vatandaşı Rico Krieger'in Tutumunu Eleştirdi - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı, Belarus'un Alman Vatandaşı Rico Krieger'in Tutumunu Eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Belarus'ta terör suçlamasıyla yargılanan ve idama mahkum edilen Alman vatandaşı Rico Krieger ile ilgili Belarus makamlarının tutumunu sert bir dille eleştirdi. Baerbock, Belarus rejiminin bir Alman vatandaşını televizyonda teşhir etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Aynı zamanda Bakanlık ve Belarus'taki Alman Büyükelçiliği, Krieger'in ailesiyle de yakın diyalog halinde olduğunu ve mümkün olan en iyi konsolosluk desteğini sağladığını vurguladı. Baerbock, Avrupa'da ölüm cezasının kaldırıldığını hatırlatarak, Alman vatandaşlarına destek sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Rico Krieger'in terörizm ve radikal grup üyesi olmakla suçlandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtiliyor. Alman medyası, Krieger'in Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan merhamet dilediği ve Alman hükümetinin kendisini kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı eleştirisinde bulunduğunu öne sürdü.

26.07.2024 17:17
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Belarus'ta terör suçlamasıyla yargılanan ve idama mahkum edilen Alman vatandaşı Rico Krieger ile ilgili Belarus makamlarının tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Baerbock, Hamburg'a yaptığı yaz ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belarus rejiminin bir Alman vatandaşını televizyonda teşhir etmesi kabul edilemez." dedi.

Bakanlığın ve Belarus'taki Alman Büyükelçiliğinin sadece ilgili kişiyle değil ailesiyle de yakın diyalog halinde olduğuna işaret eden Baerbock, "Aynı zamanda ona mümkün olan en iyi konsolosluk desteğini sağlıyoruz. Bu kişinin haklarının korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Baerbock, Avrupa'da ölüm cezasının kaldırıldığını hatırlatarak, "Alman vatandaşlarına mümkün olan en iyi desteği sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus'ta 2023 yılında tutuklanan Alman vatandaşı Rico Krieger'in terörizm ve radikal grup üyesi olmakla yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Alman medyası, Rico Krieger'in perşembe günü devlet televizyonunda yayımlanan bir videoda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan merhamet dilediğini yazdı. Krieger'in Alman hükümetinin kendisini kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı eleştirisinde bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı, Belarus'un Alman Vatandaşı Rico Krieger'in Tutumunu Eleştirdi - Son Dakika

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