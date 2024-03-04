Almanya Dışişleri Bakanı Karadağ'ın NATO ve AB üyeliğini destekliyor - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Karadağ'ın NATO ve AB üyeliğini destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Karadağ'ın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinin önemli olduğunu belirterek, AB'ye doğru atılan her adımda yanlarında olacaklarını söyledi. Karadağ Dışişleri Bakanı Ivanovic ise Karadağ'ın AB entegrasyonuna tam destek verdiklerini ifade etti.

04.03.2024 18:11
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Hayat sigortamız NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğidir ve Karadağ'ın her iki hayat sigortasına da sahip olması önemlidir." dedi.

Baerbock, Karadağ ziyareti kapsamında, başkent Podgoritsa'da mevkidaşı Filip Ivanovic ile görüştü.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Baerbock, "AB'ye doğru her yeni adım attığınızda yanınızda olacağız. Avrupa'da Rusya'nın yararına olacak gri alanlarımızın olmasına izin vermemeliyiz. AB'nin, Batı Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesinin ortak çıkarımıza olmasının nedeni tam da budur." ifadesini kullandı.

Karadağ'ın güçlü güvenlik ve hukukun üstünlüğüyle yeni yatırımların hedefi olabileceğine değinen Baerbock, AB'nin genişlemesinin hafife alınacak bir şey olmadığını ve bunun tüm AB'yi güçlendiren bir adım olduğunu söyledi.

Baerbock, "Zor zamanların önemli ayaklarından biri; hukuki güvenliğin güçlendirilmesidir. Hayat sigortamız, NATO ve AB üyeliğidir ve Karadağ'ın her iki hayat sigortasına da sahip olması önemlidir. Yoğun şekilde çalışıyoruz ve bu yolu güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm kapasitemizi Karadağ'ın AB entegrasyonunun hizmetine sunmaya karar verdik"

Karadağ Dışişleri Bakanı Ivanovic de ülkesinin, Avrupalı ??ortaklarının ve dostlarının görüşlerini dikkatle takip ettiğinin altını çizerek, "Genişleme sürecinin gerçekçi ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz ve bundan dolayı tüm kapasitemizi Karadağ'ın AB entegrasyonunun hizmetine sunmaya karar verdik." diye konuştu.

Ivanovic, Karadağ vatandaşlarının yüzde 80'inin AB odaklı olduğunu, bunun Karadağ'ın nasıl yönlendirileceğini yeterince gösterdiğini kaydetti.

Karadağ ve Almanya'nın mükemmel ve dostane ilişkilere sahip olduğunu belirten Ivanovic, "Almanya'nın, AB yolumuza verdiği desteği ve Avrupa'nın bu bölgesine olan bağlılığını takdir ediyoruz." dedi.

Baerbock, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile de görüştü.

Karadağ, AB aday ülke statüsünü 2010'da almıştı

Bağımsızlığını 2006'da ilan ettikten sonra AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü almıştı.

Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Karadağ'ın, AB'nin bir sonraki üyesi olması bekleniyor.

NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan ülke, NATO'nun 29. üyesi statüsünü 5 Haziran 2017'de almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Karadağ'ın NATO ve AB üyeliğini destekliyor - Son Dakika

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