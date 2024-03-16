Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı, Taurus füzeleriyle ilgili gizli toplantının ifşa edilmesi üzerine soruşturma başlatılmasını istedi

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Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Taurus füzelerine ilişkin gizli toplantının ifşa edildiği gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Federal Meclis Savunma Komisyonu, 11 Mart'ta Alman subaylarının Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlanmasına ilişkin ses kaydının Rus medyasında yayımlanmasıyla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

???????Toplantının gizli bölümünde konuşulanların "t-online" internet sitesinde yer aldığı, konuşulanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamamasına neden olabileceği öne sürüldü.

"T-online" internet sitesinde konuyla ilgili bilgi sahibi kişiye dayandırılan habere göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, komisyon toplantısında Tauruslara ilişkin bilgi aktardı.

Toplantıda Taurusların tüm avantajlarıyla kullanılabilmesi için özel teknik sistemlerce işlenmesi gereken büyük ve karmaşık verilerin hazır hale getirilmesinin gerektiği ve bu sistemlerin sayısının sınırlı olduğu ifade edildi.

Bu özel teknik sistemlerin Ukrayna veya başka bir ülkeye teslimi halinde Alman ordusunun elinde bulunmayacağı, dolayısıyla savunma kabiliyetini zayıflatacağı öne sürüldü.

Bu yüzden Taurusların başka ülkeye tedarikinin Almanya'nın güvenlik çıkarları için riskler taşıyacağı savunuldu.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamada, toplantıdaki gizli bilgilerin sızdırıldığı gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

Strack-Zimmermann, Federal Meclis Başkanı Baerbael Bas'ı bilgilendirdiğini belirterek, gizli toplantıdaki bilgilerin ifşasının yasak olduğunu, bunu yapan kişinin kimliği belirlendiğinde eyleminin sonuçlarını hissedeceğini ümit ettiğini bildirdi.