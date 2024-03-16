Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı, Taurus füzeleriyle ilgili gizli toplantının ifşa edilmesi üzerine soruşturma başlatılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı, Taurus füzeleriyle ilgili gizli toplantının ifşa edilmesi üzerine soruşturma başlatılmasını istedi

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Taurus füzelerine ilişkin gizli toplantının ifşa edildiği gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlatmasını istedi. Toplantıda konuşulanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamamasına neden olabileceği öne sürüldü. Strack-Zimmermann, gizli bilgilerin sızdırıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını talep etti.

16.03.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Taurus füzelerine ilişkin gizli toplantının ifşa edildiği gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Federal Meclis Savunma Komisyonu, 11 Mart'ta Alman subaylarının Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlanmasına ilişkin ses kaydının Rus medyasında yayımlanmasıyla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

???????Toplantının gizli bölümünde konuşulanların "t-online" internet sitesinde yer aldığı, konuşulanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamamasına neden olabileceği öne sürüldü.

"T-online" internet sitesinde konuyla ilgili bilgi sahibi kişiye dayandırılan habere göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, komisyon toplantısında Tauruslara ilişkin bilgi aktardı.

Toplantıda Taurusların tüm avantajlarıyla kullanılabilmesi için özel teknik sistemlerce işlenmesi gereken büyük ve karmaşık verilerin hazır hale getirilmesinin gerektiği ve bu sistemlerin sayısının sınırlı olduğu ifade edildi.

Bu özel teknik sistemlerin Ukrayna veya başka bir ülkeye teslimi halinde Alman ordusunun elinde bulunmayacağı, dolayısıyla savunma kabiliyetini zayıflatacağı öne sürüldü.

Bu yüzden Taurusların başka ülkeye tedarikinin Almanya'nın güvenlik çıkarları için riskler taşıyacağı savunuldu.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamada, toplantıdaki gizli bilgilerin sızdırıldığı gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

Strack-Zimmermann, Federal Meclis Başkanı Baerbael Bas'ı bilgilendirdiğini belirterek, gizli toplantıdaki bilgilerin ifşasının yasak olduğunu, bunu yapan kişinin kimliği belirlendiğinde eyleminin sonuçlarını hissedeceğini ümit ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı, Taurus füzeleriyle ilgili gizli toplantının ifşa edilmesi üzerine soruşturma başlatılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar’ın eşiyle birbirine girdi Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu Erzincan'da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 14:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı, Taurus füzeleriyle ilgili gizli toplantının ifşa edilmesi üzerine soruşturma başlatılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement