Almanya: Filistinli Esirlerin Kötü Muamelesi Araştırılmalı

13.05.2026 16:45
Almanya, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıların araştırılmasını istiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin, bu suçlamaların araştırılmasının ve faillerin hesap vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Giese, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, Alman hükümetinin New York Times gazetesinin İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin kötü muameleye, işkenceye ve sistematik cinsel şiddete maruz kaldığı konusundaki haberini nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu haberi not ettiklerini belirten Giese, "Prensip olarak bu konuda Alman hükümeti cinsel şiddeti her bağlamda elbette kınamaktadır. Bahsedilen vakalarla ilgili kendi bulgularımız yok. Çok önemli olan, şimdi bu suçlamaların araştırılması ve faillerin de hesap vermesidir." ifadesini kullandı.

Giese, "Bu araştırmalar geçmişteki BM raporlarıyla örtüşüyor. Alman hükümeti, bu konuyu araştırmak üzere bağımsız kuruluşların İsrail'deki hapishanelere erişim sağlamasına destek verir mi?" şeklindeki soruya da "Yani bu, Alman hükümetinin uzun zamandır izlediği bir politikadır. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Filistinli tutuklulara erişim sağlayabilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, söylediğim gibi federal hükümetin uzun süredir izlediği politikadır." cevabını verdi.

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüzü ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Kaynak: AA

