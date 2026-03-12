Almanya Güvenlik Önlemlerini Artırıyor - Son Dakika
Almanya Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

12.03.2026 20:12
Başbakan Merz, ABD ve İsrail'in korunması için güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesindeki ABD, İsrail ve Yahudi kuruluşlarını korumak için güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi.

Merz, Federal Kriminal Dairesinin 75. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından Almanya'da artan bir tehdit görmediklerini belirterek "Ancak bununla birlikte güvenlik önlemlerini artırıyor, koruma tedbirlerini gözden geçiriyor ve özellikle İsrail, Yahudi ve Amerikan kuruluşları için önlemleri artırıyoruz. Onların korunması bizim için özellikle önemlidir." dedi.

Şansölye Merz, ülkesindeki insanların güvenlik duygusu için belirleyici olanın sadece iç politika faktörleri olmadığını, büyük küresel dönüşümlerin, siyasi belirsizliklerin getirdiği yeni bir dönemden geçildiğini dile getirerek, "Ülkemizdeki insanlar da bunu hissediyor. Vatandaşlar her gün Almanya'da, altyapımıza yönelik hibrit saldırılar, casusluk, sabotaj, siber saldırılar, insansız hava araçlarının uçuşları, internetteki dezenformasyon kampanyaları hakkında haberler duyuyor." ifadesini kullandı.

Almanya, yaklaşık 40 bin ABD askerine ev sahipliği yapıyor. Ülkede, İsrail ve Yahudilere ait birçok kurum ve kuruluş bulunuyor.

Kaynak: AA

