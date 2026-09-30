Almanya hükümeti UNMISS'te en fazla 50 Alman askerine 2027'ye görev uzatma kararı aldı

Almanya'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nda (UNMISS) görev yapan Alman askerlerinin görev süresini 31 Ekim 2027'ye kadar uzatma kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada bakanlar kurulunda, en fazla 50 Alman askerinin UNMISS bünyesinde görev yapmaya devam etmesine karar verildiğini ifade etti.

Alman hükümeti, görev süresinin uzatılmasına gerekçe olarak Güney Sudan'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığını sürdürmesini gösteriyor.

Alman askerlerinin özellikle komuta, danışmanlık, irtibat ve gözlem görevlerini üstlenmesi planlanıyor.

Mevcut Alman askerlerinin görev süresi 31 Ekim 2026'da sona erecek.

Görev süresinin uzatılabilmesi için Federal Meclis'in (Bundestag) onayı gerekiyor.

Alman askerleri UNMISS kapsamında ağırlıklı olarak misyonun karargahlarında görev yapıyor.

Burada komuta, danışmanlık, irtibat ve gözlem subayı olarak çalışan Alman personel, ihtiyaç halinde BM'nin diğer personelinin eğitim ve mesleki gelişimine de sınırlı sürelerle destek veriyor.