(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, Almanya'nın İran'a karşı yürütülecek olası askeri operasyonlara katılacağı yönündeki iddiaları reddederek, ülkesinin böyle bir niyeti olmadığını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, açıklamasında, "Almanya'nın İran'a karşı savaşa katılmayı değerlendirdiğine" ilişkin çıkan iddiaları reddetti.
Almanya'nın İran'a karşı yürütülecek askeri operasyonlara katılmayacağını söyleyen Bakan Wadepul, "Federal hükümetin çatışmaya katılma niyeti yok. Üstelik gerekli askeri kaynaklara da sahip değiliz. Ancak askerlerimiz saldırıya uğrarlarsa kendilerini savunabilirler" dedi.
Son Dakika › Güncel › Almanya, İran'a Karşı Askeri Operasyona Katılmayacak - Son Dakika
