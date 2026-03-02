Almanya İran'da Mahsur Kalanları Tahliye Ediyor

Alman hükümetinin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da mahsur kalan Alman vatandaşlarının arasında bulunan çocukları, hastaları ve hamileleri tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bugün, Orta Doğu'daki durumdan dolayı 28 Şubat'tan bu yana her gün toplanan kriz masasını yönettiğini, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da bu toplantıya katıldığını söyledi.

Wadephul, bölgede mahsur kalan Alman vatandaşlarının güvenliğinin kendileri için birinci öncelik olduğunu belirtti.???????

Bölgedeki birçok ülkenin hava sahasının kapalı olduğunu anımsatan Wadephul, Almanları evlerine getirmek için seyahat sektörü temsilcileriyle koordinasyon içinde olduğunu dile getirdi.

Wadephul, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Alman turizm şirketi TUI ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği ile görüşmeler yaptığını anlattı.

Dışişleri Bakanlığının kriz destek ekiplerinin Maskat, Doha ve Dubai'ye gönderileceğini aktaran Wadephul, diğer ekiplerin ise söz konusu ülkeler ile hava sahası kapalı olmayan Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkeler arasındaki sınır geçiş noktalarındaki durumu araştıracağını ifade etti.

Wadephul, hassas gruplar için mümkün olan en kısa sürede kiralanacak uçakları Riyad ve Maskat'a göndereceklerini dile getirerek özellikle çocuklar, hastalar ve hamileler gibi hassas grupta yer alan Alman vatandaşları için uçakları hazırlayacaklarını aktardı.

Bunun için planlamalar yapıldığını ifade eden Wadephul, aynı zamanda bölgedeki ülkelerle koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Seyahat şirketleriyle de bunun mümkün kılınması için yakın işbirliği içinde olduklarını söyleyen Wadephul, bunun kolay olmadığını, şartların ve kapasitelerin araştırılması gerektiğini kaydetti.

Wadephul son çare olarak da Almanya Savunma Bakanlığının uçaklarının kullanılabileceğine işaret etti.