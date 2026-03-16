Almanya: İran Saldırısı NATO'nun Savaşı Değil
Almanya: İran Saldırısı NATO'nun Savaşı Değil

16.03.2026 15:03
Almanya Hükümet Sözcüsü, NATO'nun İran'a saldırılara katılmadığını vurguladı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu, NATO'nun savaşı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Alman Sözcü, "Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir." dedi.

Kornelius, savaş operasyonlarının genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını sözlerine ekledi.

Alman hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına katılmayacağını defalarca belirtmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, İsrail, Nato, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya: İran Saldırısı NATO'nun Savaşı Değil - Son Dakika

SON DAKİKA: Almanya: İran Saldırısı NATO'nun Savaşı Değil - Son Dakika
