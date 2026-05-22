Almanya, İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, İsrail'den Soruşturma Talep Etti

22.05.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Gazze'ye yardım götüren aktivistlere kötü muamele iddiaları nedeniyle İsrail'den açıklama istedi.

Almanya, Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlere yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail'den açıklama istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan filoda yer alan aktivistlere yönelik iddiaların son derece ciddi olduğunu belirterek, İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini ifade etti.

Sözcü Hinterseher, dün öğrendikleri ve aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlere yönelik iddia edilen muamelenin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu eylemi net bir dille kınıyor ve soruşturmada şeffaflık talep ediyoruz." diye konuştu.

Hinterseher, filoda bulunan sekiz Alman aktivistin yaralı şekilde perşembe akşamı İstanbul'a ulaştığı ve birinin İstanbul'da hastaneye kaldırıldığı bilgisini vererek, hükümetin olayın ayrıntıları konusunda İsrail makamlarından net bilgi talep ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:41:41. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya, İsrail'den Soruşturma Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.