Almanya, İsrail'in aşırı sağcı bakanının Filistinli mahkumların öldürülmesi çağrısını kınadı

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Almanya, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli mahkumların başlarından vurularak öldürülmesi çağrısında bulunmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner'in Berlin'de yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in çağrısına yönelik "Bu kınadığımız, iğrenç bir yorumdur." dedi.

Wagner, sözlerinin herhangi bir siyasi sonucu olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Filistinli mahkumlarla ilgili son açıklamalarıyla tartışma yaratan Ben-Gvir, dün yayınlanan bir videoda, "Filistinli mahkumlar başlarından vurularak öldürülmeli." ifadelerini kullanmıştı.