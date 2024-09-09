Almanya İç Sınır Kontrollerine Başlıyor - Son Dakika
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Almanya İç Sınır Kontrollerine Başlıyor

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçün sınırlandırılması ve iç güvenliğin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurdu. Kontrollerin altı ay süreceği planlanıyor.

09.09.2024 19:17
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Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçün sınırlandırılması ve iç güvenliğin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurdu.

Bakan Faeser, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'na, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile kara sınırlarında altı ay süreyle geçici iç sınır kontrollerinin yapılacağını bildirdiğini, 16 Eylül'den itibaren başlatılacak bu uygulamanın 6 ay sürmesinin planlandığını ifade etti.

Faeser, Avrupa hukuku ve ulusal yasalara uygun olarak uygulanacak bu kararın gerekçesini, Almanya'ya ağır bir yük getirmeye devam eden düzensiz göçün sınırlandırılmasının yanı sıra iç güvenliğin terörizm ve sınır ötesi suçlardan kaynaklanan mevcut tehditlere karşı korunması olarak açıkladı.

Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında halihazırda yapılan kontroller sayesinde 30 binden fazla düzensiz göçmenin geri gönderildiğini belirten Faeser, bu kontrollerin Almanya'nın tüm sınırlarında uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Federal polisin tüm Alman kara sınırlarında sabit ve mobil önlemler alacağını kaydeden Faeser, "Bu ancak federal polisi yılda bin kişiyle güçlendirmeye devam etmemizle mümkün olabilir. Komşu ülkelerimiz ile yakın koordinasyon içinde hareket etmek ve sınır bölgelerindeki yolcular ve günlük yaşam üzerindeki etkiyi mümkün olduğunca düşük tutmak gelecekte bizim için çok önemli olmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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