Almanya, Kosova\'nın AB Yolunda Destekliyor

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyine katılımını desteklediklerini ancak ülkenin gerekli koşulları sağlamak için çalışması gerektiğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da Kosovalı mevkidaşı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, görüşmede Osmani'ye Batı Balkanlar'ın istikrarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kosova'nın AB ve Avrupa Konseyine üyeliğini desteklediklerini belirten Steinmeier, ancak ülkenin gerekli koşulları sağlamak için çalışması gerektiğini vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de liderler, görüşmede ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, Kosova ve Batı Balkanlar'daki güncel gelişmelerin yanı sıra Kosova'nın uluslararası örgütlere entegrasyonunun ilerletilmesi konularını ele aldı.

Görüşmede Almanya'nın, Kosova'nın özgürlük, devlet inşası ve Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyon yolunda verdiği destekler için minnettar olduğunu belirten Osmani, "Kosova ve Almanya'nın demokrasi, barış ve ilerleme gibi ortak değerlere dayanan güçlü ve istikrarlı bir ortaklığı var. Almanya, Kosova'nın güçlenmesi ve uluslararası entegrasyona yönelik yolculuğunda stratejik bir müttefiktir, dolayısıyla bu ortaklığın önümüzdeki yıllarda daha da güçlendirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.