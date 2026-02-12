Almanya, NATO Başkanlığı için Breuer'i Aday Gösterdi

Almanya'nın, Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'i, NATO Askeri Komitesi Başkanlığına aday gösterdiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pistorius, eylülde NATO Askeri Komitesi Başkanının seçileceğine işaret ederek, "Bu komite için Almanya olarak Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer gibi mükemmel bir adaya sahip olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Genelkurmay Başkanının son yıllarda Almanya'nın savunma gücünü artırmaya yönelik önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Pistorius, Breuer'in, özellikle Avrupa'daki tehdit durumuyla ilgili analitik yetenekleri ve öngörüsü sayesinde adını duyurduğunu ve bu nedenle çok sayıda destekçisi olduğunu kaydetti.

Pistorius, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Breuer'i aday gösterme konusunda hızlı bir mutabakat sağladıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bugünkü toplantıda ve NATO Zirvesine kadar, ittifakın "360 derece yaklaşımının" ele alınacağını ifade eden Pistorius, "NATO'daki radar sistemlerimizi tüm yönlere çevirmemizin zamanı geldi." dedi.

Pistorius, ancak bunun, ağırlık noktanın ittifakın doğu kanadı olduğunun unutmadan yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Arktik gibi dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösterdiğini savunan Pistorius, Yüksek Kuzey'in özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Almanya'nın Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonuna katılacağını yineleyen Pistorius, "Bu konuda sunabileceğimiz çok şey var. Bildiğiniz gibi, P-8 Poseidon deniz keşif uçağı, A400M uçağı, denizaltılar, fırkateynler, Eurofighter ve hava ikmal yeteneklerimiz gibi." diye konuştu.

Pistorius, "Grönland ile ilgili ihtilafı şu anda az veya çok yatıştırılmış olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.??????????????