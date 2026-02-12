Almanya, NATO Başkanlığı için Breuer'i Aday Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya, NATO Başkanlığı için Breuer'i Aday Gösterdi

12.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'i NATO Askeri Komitesi Başkanlığına aday gösterdi.

Almanya'nın, Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'i, NATO Askeri Komitesi Başkanlığına aday gösterdiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pistorius, eylülde NATO Askeri Komitesi Başkanının seçileceğine işaret ederek, "Bu komite için Almanya olarak Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer gibi mükemmel bir adaya sahip olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Genelkurmay Başkanının son yıllarda Almanya'nın savunma gücünü artırmaya yönelik önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Pistorius, Breuer'in, özellikle Avrupa'daki tehdit durumuyla ilgili analitik yetenekleri ve öngörüsü sayesinde adını duyurduğunu ve bu nedenle çok sayıda destekçisi olduğunu kaydetti.

Pistorius, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Breuer'i aday gösterme konusunda hızlı bir mutabakat sağladıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bugünkü toplantıda ve NATO Zirvesine kadar, ittifakın "360 derece yaklaşımının" ele alınacağını ifade eden Pistorius, "NATO'daki radar sistemlerimizi tüm yönlere çevirmemizin zamanı geldi." dedi.

Pistorius, ancak bunun, ağırlık noktanın ittifakın doğu kanadı olduğunun unutmadan yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Arktik gibi dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösterdiğini savunan Pistorius, Yüksek Kuzey'in özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Almanya'nın Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonuna katılacağını yineleyen Pistorius, "Bu konuda sunabileceğimiz çok şey var. Bildiğiniz gibi, P-8 Poseidon deniz keşif uçağı, A400M uçağı, denizaltılar, fırkateynler, Eurofighter ve hava ikmal yeteneklerimiz gibi." diye konuştu.

Pistorius, "Grönland ile ilgili ihtilafı şu anda az veya çok yatıştırılmış olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.??????????????

Kaynak: AA

Almanya, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, NATO Başkanlığı için Breuer'i Aday Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle

13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:46:13. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya, NATO Başkanlığı için Breuer'i Aday Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.