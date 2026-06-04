Almanya'nın BM Seçimindeki Başarısızlığı Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'nın BM Seçimindeki Başarısızlığı Tartışma Yarattı

04.06.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilememesi, dış politika tartışmalarını yeniden başlattı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilememesi, ülkede tartışmalara neden oldu.

Alman basınındaki haber ve yorumlarda bu başarısızlığın nedenleri arasında hükümetin diplomatik performansının yanı sıra Berlin'in İsrail ve Gazze politikasının da etki etmiş olabileceği yönündeki değerlendirmelere sıkça yer verildi.

Bazı yayın organlarında sonuç, Almanya'nın dış politikası açısından önemli bir gerileme olarak değerlendirilirken hükümetin seçim kampanyasını yeterince etkin yürütemediği yorumları yapıldı.

Almanya'nın eski BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e yönelik tutumunun seçim sonucunu etkilemiş olabileceğini ifade etti.

Birçok ülkenin, Berlin'in Gazze'ye yönelik saldırılara yaklaşımını eleştirel değerlendirdiğine dikkati çeken Heusgen, Almanya'nın uluslararası hukuk konusundaki tutumunun bazı ülkeler tarafından tutarsızlık olarak nitelendirildiğini belirtti.

Heusgen, kamu yayıncısı ZDF'ye yaptığı değerlendirmede de Almanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda uluslararası hukuka yaptığı vurgunun, İsrail-Gazze meselesinde aynı ölçüde görülmediği yönündeki eleştirilerin, bazı BM üyeleri nezdinde etki göstermiş olabileceğini ifade etti.

"Uluslararası hukuku göreceli hale getirirsek şaşırmamalıyız." diyen Heusgen, bu durumun Almanya'nın uluslararası alandaki güvenilirliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Welt ve Stern gazetelerindeki haberlerde de Almanya'nın Gazze'ye ilişkin tutumu ve seçim kampanyasını geç başlatmasının başarısızlıkta etkili olduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Bu haberlerde "Gazze Savaşı"na ilişkin uluslararası eleştiriler, Berlin'in İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı izlediği tutum ve Almanya'nın bazı dış politika konularında ABD'ye yakın pozisyon almasının, çeşitli ülkelerde rahatsızlık yarattığı yönündeki görüşler paylaşıldı.

Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan yorumda ise sonucun Almanya'nın dış politikadaki çelişkilerinin yansıması olduğu ifade edildi. Yazıda, Almanya'nın dış politikada net ve tutarlı çizgi ortaya koyamadığı yönündeki eleştirilerin bazı ülkelerin oy tercihlerini etkilemiş olabileceği vurgulandı.

Seçim sonucu Berlin'de şaşkınlık yarattı

Muhafazakar çevrelerde yapılan değerlendirmelerde ise sonuç daha çok seçim kampanyasının yetersiz yürütülmesine, Başbakan Friedrich Merz'in BM Genel Kurulu çalışmalarına yeterince siyasi ağırlık vermediği yönündeki eleştirilere ve diplomatik hazırlık eksikliğine bağlandı.

Diplomatik çevrelerde yapılan bazı değerlendirmelerde de Almanya'nın "Gazze Savaşı" sırasında İsrail'e verdiği desteğin özellikle Afrika, Arap ülkeleri ve Küresel Güney olarak adlandırılan ülkeler nezdinde oy kaybına yol açmış olabileceği görüşü dile getirildi.

Bild gazetesi, sonucu federal hükümet açısından ciddi başarısızlık olarak değerlendirirken Deutsche Welle de seçim sonucunun Berlin'de şaşkınlık yarattığını ve hükümet açısından önemli bir dış politika sınavı olarak görüldüğünü belirtti.

Deutsche Welle'nin haberinde, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi seçimlerinde ilk kez başarısız olduğu, sonucun Başbakan Merz ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul açısından önemli bir dış politika gerilemesi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın BM Seçimindeki Başarısızlığı Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:42:22. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın BM Seçimindeki Başarısızlığı Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.