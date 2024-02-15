Almanya\'nın Çin\'deki doğrudan yatırımları rekor seviyeye ulaştı

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BERLİN, 15 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Çin'deki doğrudan yatırımları geçen yıl yüzde 4,3 artarak 11,9 milyar euro (12,7 milyar ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı. Rakam, Almanya'nın yurtdışındaki toplam yatırımları içinde Çin'in büyük bir paya sahip olduğunu gösterdi.

Reuters'in Çarşamba günü yayımladığı, IW Enstitüsü'nün, Bundesbank'ın resmi verilerine dayandırdığı özel analizine göre, Alman firmaları Çin'e yoğun şekilde yatırım yapmaya devam ediyor.

Habere göre, Almanya'nın yurtdışındaki toplam yatırımları içinde Çin'e yapılan yatırımlar geçen yıl 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 10,3'e yükseldi. Almanya'nın diğer Asya ülkelerindeki doğrudan yatırımları ise yüzde 8 civarında durgun seyretti.

Haberde, Alman şirketlerinin son üç yılda Çin'e yaptıkları yatırımın, önceki altı yılda yapılanlar kadar olduğu vurgulandı.

IW analizine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya resesyon eşiğine gelirken, bu ülkenin doğrudan yabancı yatırımları 2022'de 170 milyar euro (181,4 milyar ABD doları) iken geçen yıl 116 milyar euroya (123,8 milyar ABD doları) geriledi.

Ön rakamlara göre Çin, 2023 yılında da art arda sekizinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.