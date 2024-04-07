Almanya'nın Hessen Firkateyni Kızıldeniz'de Bir Yük Gemisine Yönelik Saldırıyı Engelledi

Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamında görev yapan Alman ordusuna ait "Hessen" firkateyninin, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engellediği bildirildi.
Alman Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamaya göre, AB askeri misyonu "Aspides"te görev yapan Hessen firkateyni, Kızıldeniz'de bir sivil yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.
"Yaklaşan bir füzenin imha edildiği" ifade edilen açıklamada, "Hessen" firkateyninin görevini sürdürdüğü kaybedildi.
Almanya'nın "Hessen" firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında şubat sonundan bu yana 250 askerle bölgede bulunuyor.???????
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