Almanya'nın Hessen Firkateyni Kızıldeniz'de Bir Yük Gemisine Yönelik Saldırıyı Engelledi - Son Dakika
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Almanya'nın Hessen Firkateyni Kızıldeniz'de Bir Yük Gemisine Yönelik Saldırıyı Engelledi

Almanya'ya ait Hessen firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen Aspides misyonu kapsamında görev yaparken bir yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yaklaşan bir füzenin imha edildiği belirtildi ve firkateynin görevine devam ettiği ifade edildi.

07.04.2024 00:25  Güncelleme: 00:28
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Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamında görev yapan Alman ordusuna ait "Hessen" firkateyninin, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engellediği bildirildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamaya göre, AB askeri misyonu "Aspides"te görev yapan Hessen firkateyni, Kızıldeniz'de bir sivil yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.

"Yaklaşan bir füzenin imha edildiği" ifade edilen açıklamada, "Hessen" firkateyninin görevini sürdürdüğü kaybedildi.

Almanya'nın "Hessen" firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında şubat sonundan bu yana 250 askerle bölgede bulunuyor.???????

Kaynak: AA

Almanya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Hessen Firkateyni Kızıldeniz'de Bir Yük Gemisine Yönelik Saldırıyı Engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'nın Hessen Firkateyni Kızıldeniz'de Bir Yük Gemisine Yönelik Saldırıyı Engelledi - Son Dakika
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