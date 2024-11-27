Almanya'nın İsrail'e 131 Milyon Euro Silah Satışı - Son Dakika
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Almanya'nın İsrail'e 131 Milyon Euro Silah Satışı

Almanya\'nın İsrail\'e 131 Milyon Euro Silah Satışı

Alman hükümeti, 2024'te İsrail'e 131 milyon euro değerinde silah satışı onayı verdi.

27.11.2024 18:56
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Bir soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti, 2024 yılında Kasım ayı ortasına dek İsrail'e 131 milyon euro değerinde silah satışına onay verildiğini bildirdi. Almanya'da hükümet İsrail'e, sene başından Kasım ayı ortasına dek 131 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verdi.

Federal parlamentodaki muhalefet partilerinden Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Milletvekili Sevim Dağdelen'in ilgili soru önergesine hükümetten verilen yanıtta, sadece 18 Ekim-19 Kasım arasındaki bir aylık dönemde 23,6 milyon euro değerinde silah ihracatının onaylandığı duyuruldu.

Alman hükümeti, İsrail'e satışına onay verilen silah sistemleri hakkında detaylı bilgi vermedi ancak ilgili ihracatı kategorilere ayırdı. Buna göre 23,6 milyon euroluk ihracatın onaylandığı bir aylık dönemde, 20,3 milyon euro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altındaki mallar en büyük grubu oluşturuyor. Aynı dönemde "teknoloji" başlığı altında 1,3 milyon euro, "Kızılötesi ve termal görüntüleme ekipmanları" başlığı altında 1,15 milyon euro ve "savaş gemileri" başlığı altında 554 bin euro çapında silah satışına Alman hükümeti tarafından onay verildi. Almanya'da federal hükümete sık sık silah ihracatları ile ilgili soru önergeleri veren Sevim Dağdelen, açıklanan rakamlar ile ilgili değerlendirmesinde, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Dağdelen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası toplum, işlediği savaş suçları sebebiyle İsrail'den davacı olurken ve Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılırken (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile (Almanya Ekonomi Bakanı) Robert Habeck, İsrail savaş makinesine savunma teçhizatları, bombalar, füzeler ve toplar tedarik ediyor."

AFP/ ET,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Almanya'nın İsrail'e 131 Milyon Euro Silah Satışı - Son Dakika

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